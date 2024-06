L'or s'est raffermi jeudi, alors que le dollar et les rendements du Trésor ont reculé en raison des paris croissants sur la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt américains dès septembre, tandis que les investisseurs attendaient les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis.

L'or au comptant était en hausse de 0,8 % à 2 373,31 $ l'once à 0258 GMT, après avoir augmenté de 1 % au cours de la session précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,7 % à 2 392,80 $.

L'indice du dollar était en baisse de 0,2 %, oscillant autour d'un plus bas de près de deux mois, et les rendements du Trésor américain à 10 ans se sont maintenus près de leurs niveaux les plus faibles en plus de deux mois.

"Les acheteurs ont donné un coup de froid au dollar américain aujourd'hui suite à la faiblesse de l'ADP avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole, ce qui a permis au prix de l'or de prospérer", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

"Les perspectives fondamentales semblent toujours positives pour l'or alors que nous nous rapprochons d'une possible réduction des taux de la Fed au cours du second semestre. Cependant, le niveau de 2300 dollars pourrait être remis en question à la baisse si nous obtenons un chiffre NFP particulièrement fort."

Les embauches par les employeurs privés américains ont chuté à leur plus bas niveau depuis quatre mois en mai, ce qui renforce les signes de ralentissement du marché de l'emploi. Les marchés attendent maintenant avec impatience les données NFP de vendredi pour obtenir de nouveaux indices.

La Réserve fédérale réduira son taux d'intérêt directeur en septembre et une fois de plus cette année, selon une majorité de prévisionnistes interrogés par Reuters, qui ont également indiqué qu'il existait un risque important qu'ils n'optent que pour une seule ou aucune réduction.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

L'argent au comptant a augmenté de 1,8 % pour atteindre 30,54 dollars l'once, le platine a progressé de 1,2 % à 1 003,95 dollars et le palladium a gagné 1,2 % à 942,75 dollars.