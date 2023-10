Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, bénéficiant d'un répit après avoir baissé au cours des huit dernières séances consécutives, alors que les rendements obligataires américains et le dollar se sont éloignés de leurs niveaux les plus élevés avant le rapport très attendu sur les emplois non agricoles cette semaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 823,79 dollars l'once à 0051 GMT, tentant de rebondir de ses niveaux les plus faibles depuis mars qu'il a touché mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 1 838,20 dollars.

* Les rendements des obligations américaines à 10 ans sont tombés de leur plus haut niveau depuis 16 ans et le dollar américain a baissé de 0,1%.

* Un vaste effondrement des obligations d'État mondiales mercredi a fait grimper les rendements du Trésor américain à 30 ans à 5 % pour la première fois depuis 2007 et les rendements allemands à 10 ans à 3 %, ce qui pourrait accélérer un ralentissement mondial et nuire aux actions et aux obligations d'entreprise.

* Les stratèges du marché des changes s'en tiennent à leurs prévisions d'affaiblissement du dollar, bien qu'ils aient été pris à contre-pied pendant des années en prédisant une baisse du billet vert, selon le dernier sondage Reuters.

* Le secteur américain des services a ralenti en septembre, les nouvelles commandes tombant à leur plus bas niveau depuis neuf mois, mais le rythme est resté conforme aux attentes d'une croissance économique solide au troisième trimestre.

* L'augmentation de la masse salariale dans le secteur privé américain a été beaucoup moins importante que prévu en septembre. Les marchés attendent maintenant le rapport sur l'emploi du département du travail pour le mois de septembre, plus complet et très surveillé, qui sera publié vendredi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,5 % pour atteindre 869,31 tonnes mercredi.

* L'argent au comptant a gagné 0,5 % pour atteindre 21,07 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau en sept mois cette semaine.

* Le platine a augmenté de 0,1% à 867,20 dollars, après avoir atteint son plus bas niveau en un an mercredi. Le palladium a augmenté de 0,4 % à 1 171,68 $, se négociant près des plus bas de 5 ans touchés lors de la dernière session.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0830 UK All-Sector PMI Sept 1230 US International Trade Aug 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)