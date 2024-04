Le prix de l'or a atteint de nouveaux sommets historiques lundi, mais les actions à Wall Street ont reculé par rapport à des niveaux presque record, l'optimisme quant à une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale s'est estompé, la vigueur de l'économie américaine remettant en cause la nécessité d'une telle baisse.

Les actions chinoises ont mené un rallye dans la plupart des pays d'Asie au cours de la nuit, dans un contexte économique mondial largement optimiste, tandis que le dollar a augmenté après que les données ont montré que le secteur manufacturier américain a augmenté en mars pour la première fois depuis septembre 2022.

Ce qui avait été une lecture optimiste de l'inflation américaine clé la semaine dernière s'est rapidement assombri alors que le marché évaluait la force de l'économie américaine par rapport à la nécessité d'une réduction immédiate des taux.

Les trois mesures gouvernementales de l'inflation américaine - CPI, PPI et PCE - montrent que l'amélioration s'est stabilisée, ce qui soulève des questions sur le moment et l'ampleur des réductions de la Fed, a déclaré Kevin Flanagan, responsable de la stratégie des revenus fixes chez WisdomTree à New York.

"Les marchés réévaluent ce qu'ils pensaient être un épisode de réduction des taux très agressif, au moins cette année, et qui pourrait très bien ne pas l'être", a déclaré M. Flanagan.

"Qu'ils le fassent en juin ou en juillet, peu importe, à quoi cela va-t-il ressembler ? À l'heure actuelle, les données montrent qu'il n'y aura pas d'uniformité.

Les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis cinq mois, les marchés s'attendant à un resserrement de l'offre en raison des réductions de l'OPEP+ et après les attaques contre les raffineries russes, les données manufacturières chinoises soutenant les perspectives d'une demande plus forte.

L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport aux six principales devises, a augmenté de 0,49 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,66 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,26 % et l'indice Nasdaq Composite a progressé de 0 %.

Les marchés européens étaient fermés lundi et la plupart des marchés du monde entier étaient fermés vendredi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les données sur l'inflation publiées ce jour-là "correspondent à ce que nous attendions" et que "vous ne nous verrez pas réagir de manière excessive", ce qui suggère que la banque centrale américaine se contente de rester en mode attentiste.

Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, a déclaré que la Fed ne voulait pas revivre les années 1970, lorsqu'elle avait réduit ses taux trop tôt et que l'inflation s'était rallumée.

"La possibilité d'une réduction continue d'être repoussée parce que Powell dit presque avec un ton étourdi que l'environnement est excellent. Les taux d'intérêt sont supérieurs à la moyenne, pas très supérieurs, mais supérieurs à la moyenne.

"Nous n'avons pas besoin de les réduire parce que l'économie se porte si bien", a-t-il déclaré. "Il vaut mieux garder ces réductions dans sa poche.

Le rapport de vendredi sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a renforcé les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire américaine, ce qui a permis à l'or d'atteindre un nouveau record.

Les gains de l'or ont été atténués par la hausse du dollar et des rendements obligataires. Le prix de l'or a tendance à évoluer en sens inverse des taux d'intérêt, car lorsque les taux augmentent, l'or devient relativement moins attractif.

L'or au comptant a atteint un record historique de 2 265,49 dollars l'once plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or se sont établis à 2 236,50 dollars l'once, soit une hausse de 0,9 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté car les données manufacturières plus élevées que prévu ont soulevé des doutes quant à la capacité de la Fed à réaliser les trois réductions de taux d'intérêt prévues lors de sa dernière réunion de politique générale.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 9,4 points de base pour atteindre 4,714 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a augmenté de 13,3 points de base pour atteindre 4,327 %.

Les actions japonaises ont chuté alors que le yen est resté proche des niveaux qui ont mis les traders en garde contre une intervention sur le marché des changes. Le yen s'est maintenu en dessous de 152 pour un dollar, ce qui a maintenu les traders sur le qui-vive face à la menace d'une intervention.

Le Nikkei japonais a chuté de 1,4 % à la clôture, plombé par les craintes d'une intervention sur le yen qui nuirait aux perspectives de bénéfices des exportateurs et aux rendements des investisseurs étrangers.

Le Brent a augmenté de 42 cents pour s'établir à 87,42 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 54 cents pour s'établir à 83,71 dollars le baril.