L'or a prolongé ses pertes mardi, atteignant un plus bas de sept mois, alors que les attentes concernant le maintien des taux d'intérêt élevés par la Réserve fédérale ont stimulé le dollar et les rendements obligataires, tandis que l'attention s'est tournée vers les données sur les créations d'emplois aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée.

L'or au comptant était en baisse de 0,1 % à 1 825,50 $ l'once à 0944 GMT, tombant à son plus bas niveau depuis le 9 mars. Le lingot est en baisse pour la septième session consécutive.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 841,80 $.

Le dollar a grimpé à plus de 10 mois, tandis que les rendements du Trésor sont restés proches des plus hauts de 16 ans après que les données de lundi aient montré que l'industrie manufacturière américaine a fait un pas de plus vers la reprise en septembre.

"Les prochains tests clés pour l'or seront les derniers rapports sur l'emploi américain ... avec des chiffres solides susceptibles d'être le catalyseur d'une rupture possible en dessous de 1800 $ et en territoire négatif pour l'année," a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

Le rapport du Département du travail américain sur les ouvertures d'emplois et l'enquête sur la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) est attendu à 14h00 GMT. Les données sur les emplois non agricoles de septembre sont attendues vendredi.

Les responsables de la Fed affirment que la politique monétaire devra rester restrictive pendant "un certain temps" pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %, mais leur unité autour de cette phrase masque un débat en cours sur une éventuelle nouvelle hausse des taux cette année.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 45 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base cette année.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent aucun intérêt.

"Une cassure en dessous de 1800 dollars (l'once) sera assez attrayante pour les traders. Nous avons vu un support d'achat émerger à cet endroit par le passé", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3% à 21,12 dollars l'once, après avoir touché un plus bas de 6 mois et demi plus tôt dans la session. Le platine a également augmenté de 0,3% à 870,33 dollars.

Le palladium a glissé de 0,3 % pour atteindre son plus bas niveau en trois semaines, à 1 198,48 dollars.