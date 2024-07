Le prix de l'or a atteint un nouveau record historique mercredi, l'optimisme croissant quant à une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en septembre et la faiblesse du dollar ayant stimulé la demande.

L'or au comptant a augmenté de 0,5 % à 2 480,75 $ l'once à 1402 GMT, après avoir atteint un record historique de 2 482,29 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,7 % à 2 485,30 $.

"L'attente que nous nous rapprochons d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed et nous l'avons vu comme les rendements continuent à baisser lentement en prévision, cela, avec un dollar plus faible, sont les principaux facteurs de soutien derrière ce mouvement de l'or", a déclaré David Meger, directeur des investissements alternatifs et du trading à High Ridge Futures.

Un plus grand nombre de décideurs politiques de la Fed ont laissé entendre qu'ils sont de plus en plus convaincus que le rythme de la hausse des prix est plus fermement sur la bonne voie, revenant à l'objectif de la Fed, après des relevés plus élevés que prévu plus tôt dans l'année.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que le moment d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine "se rapproche", mais l'incertitude quant à la trajectoire de l'économie ne permet pas de savoir quand une baisse du coût des emprunts à court terme pourrait avoir lieu.

Les données ont montré que la production des usines américaines a augmenté plus que prévu en juin, contribuant à un solide rebond de la production au deuxième trimestre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés considèrent désormais qu'il y a 98 % de chances que les taux américains soient abaissés en septembre.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement et pèse sur le dollar, ce qui rend l'or moins cher pour les investisseurs détenant d'autres devises.

L'unité américaine s'est affaiblie de 0,5 % pour se rapprocher de son plus bas niveau depuis quatre mois par rapport à un panier de devises.

Ailleurs, l'argent a baissé de 1,2% à 31,01 dollars l'once. Le platine a augmenté de 1,3% à 1013,07 dollars et le palladium s'est stabilisé à 959,25 dollars.