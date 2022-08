L'or rebondit alors que le recul du dollar compense la hausse des rendements obligataires

L'or au comptant était en hausse de 0,4% à 1 766,59 $ l'once, à 0309 GMT. Mardi, le lingot a atteint un sommet de près d'un mois à 1 787,79 $ avant de clôturer en baisse de 0,6 % sur la journée.

Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 0,5 % à 1 780,80 $ l'once.

Le dollar a baissé de 0,2 % par rapport à ses rivaux après avoir augmenté de 0,8 % pendant la nuit, rendant l'or libellé en billet vert moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

"L'or a testé la résistance autour du niveau de 1 785 $-1 790 $ pendant la nuit et a été rejeté... De plus, les marchés sont devenus un peu plus sceptiques quant au renversement du resserrement de la politique monétaire de la Fed", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX.

"Nous devons également garder un œil sur la situation à Taïwan maintenant, en période de préoccupations géopolitiques, l'or a tendance à trouver un peu d'attrait", a-t-il ajouté.

Un trio de décideurs de la Fed a signalé mardi qu'il n'y aurait aucun relâchement dans la campagne de resserrement visant à dompter l'inflation la plus élevée depuis les années 1980, même si cela portera les taux à un niveau qui freinera plus sensiblement l'activité économique.

Ces remarques ont fait grimper les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans à 2,774 % pendant la nuit et se situaient autour de 2,71 % en séance asiatique. [US/]

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains réduit l'attrait des lingots non productifs.

Indicateur de ce sentiment, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont baissé de 0,3 % à 1 002,97 tonnes mardi. [GOL/ETF].

Pendant ce temps, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s'est adressée au parlement de Taïwan mercredi et devait rencontrer son président ainsi que des militants des droits de l'homme lors d'une visite sur l'île qui a rendu Pékin furieux.

L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 19,91 $ l'once, le platine a gagné 0,2% à 895,52 $ et le palladium a augmenté de 1,2% à 2 087,66 $.