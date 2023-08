L'or est remonté de son plus bas niveau depuis 5 mois vendredi, alors que le dollar américain et les rendements obligataires ont légèrement reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux, mais le lingot était sur le point de connaître sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive sur fond de craintes que la Réserve fédérale ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'or au comptant a gagné 0,2% à 1 892,02 dollars l'once à 0358 GMT, après avoir touché son plus bas niveau depuis la mi-mars jeudi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4% à 1 921,90 dollars.

"Le dollar américain s'est détendu de ses récents sommets, ce qui a permis à l'or d'augmenter légèrement. Il est probable que l'on assiste à une chasse aux bonnes affaires pour le métal précieux à ces niveaux", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans sont tombés de leurs niveaux les plus élevés depuis octobre, tandis que l'indice du dollar a baissé de 0,3 %, rendant les lingots sans rendement moins chers pour les acheteurs étrangers.

Les rendements américains à 30 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis 12 ans jeudi, alors que des données économiques solides ont renforcé les attentes des investisseurs en matière de hausse des taux d'intérêt.

"Le dollar devra prendre une tournure baissière à un moment donné pour que l'or retrouve son plaisir. La durée pendant laquelle l'or se négociera à des niveaux inférieurs à 1 900 dollars dépendra de la durée pendant laquelle le dollar restera soutenu par des rendements obligataires élevés", a ajouté M. Waterer.

Les investisseurs attendent maintenant que le président de la Fed, Jerome Powell, prononce un discours sur les perspectives économiques le 25 août lors de la conférence des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Reflétant l'humeur baissière des investisseurs dans l'or, SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a annoncé une nouvelle réduction de ses avoirs de 6,93 tonnes métriques pour atteindre leur niveau le plus bas depuis janvier 2020.

L'argent au comptant a bondi de 0,6 % pour atteindre 22,82 dollars l'once. Le platine a augmenté de 0,8 % à 896,45 $ et le palladium a ajouté 1 % à 1 229,12 $, mais les deux ont été fixés pour des baisses hebdomadaires.

Les investisseurs se délestent de leurs investissements dans les métaux du groupe platine alors que la croissance modérée des ventes d'automobiles dans les principales régions pèse sur le sentiment du marché, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)