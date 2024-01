Le prix de l'or a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines, jeudi, alors que le repli du dollar a stimulé la demande des investisseurs qui attendent avec impatience le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui pourrait donner plus d'informations sur la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 2 046,70 $ l'once à 1006 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 21 décembre mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,6% à 2 054,50 $ l'once.

"Un dollar plus faible et des taux américains légèrement plus bas soutiennent l'or. Il semble que les participants au marché aient pris les minutes de la Fed comme légèrement plus dovish", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

"Nous nous attendons à ce que la Fed mette en œuvre plusieurs réductions de taux cette année, ce qui devrait faire revenir les investisseurs financiers via la demande d'ETF et de lingots et faire remonter le prix de l'or à 2250 dollars l'once d'ici la fin de l'année", a ajouté M. Staunovo.

Le dollar a reculé de 0,2 % par rapport à ses rivaux après avoir atteint son plus haut niveau en trois semaines lors de la dernière séance, ce qui rend l'or plus attrayant pour les détenteurs d'autres devises.

Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 12 et 13 décembre, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques avaient de plus en plus le sentiment que l'inflation était sous contrôle et qu'ils étaient préoccupés par les risques de la politique monétaire "trop restrictive" de la banque centrale sur l'économie.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent à 66 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la Fed lors de sa réunion du 20 mars.

Des taux plus bas diminuent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les investisseurs attendent maintenant les données hebdomadaires sur le chômage aux États-Unis, prévues à 1330 GMT, et le rapport sur les emplois non agricoles, vendredi, pour obtenir des indices supplémentaires sur la trajectoire de la hausse des taux d'intérêt de la Fed.

Les données de mercredi ont montré que les ouvertures d'emplois aux Etats-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de trois ans en novembre, alors que le marché du travail se refroidit.

L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 22,9919 dollars l'once, tandis que le platine était en hausse à 971,15 dollars. Le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 069,03 dollars l'once.