L'or recule alors que le dollar se raffermit avant les données sur l'emploi aux États-Unis

Le prix de l'or a chuté mercredi, la hausse du dollar ayant réduit l'attrait du lingot pour les acheteurs étrangers, tandis que les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour évaluer la politique de resserrement de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en baisse de 0,4 % à 1 719,30 $ l'once, à 0401 GMT. Le prix du lingot a atteint son plus haut niveau depuis le 13 septembre à 1 729,39 $ lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1 % à 1 728,30 $.

Le Dollar Index a légèrement augmenté de 0,2 %, après que l'unité ait perdu 1,3 % pendant la nuit, marquant ainsi sa plus grande baisse depuis mars 2020.

L'or pourrait franchir le niveau de résistance de 1 735 $ en cas de faiblesse des données ADP sur l'emploi, a déclaré Matt Simpson, analyste de City Index, ajoutant que les marchés sont très sensibles aux données sur l'emploi en ce moment.

Le rapport national sur l'emploi ADP, qui doit être publié à 1215 GMT, fait suite à une enquête gouvernementale qui a montré que les ouvertures d'emploi aux États-Unis ont connu leur plus forte baisse en près de 2 ans et demi en août, laissant entrevoir un refroidissement du marché du travail.

Ces données seront suivies de celles, très surveillées, du département américain du travail sur les emplois non agricoles (NFP), qui doivent être publiées vendredi.

"En cas d'échec, les traders supposeront probablement un NFP faible vendredi et cela pourrait affaiblir le dollar, car les traders sont plus excités par un pivot de la Fed, et probablement renforcer l'or", a déclaré Simpson.

Les responsables de la Fed américaine ont récemment réitéré leur promesse de maîtriser l'inflation obstinément élevée.

Même si l'or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains a nui à l'attrait du métal précieux à rendement nul et a stimulé le dollar. L'or est en baisse de 6 % pour l'année jusqu'à présent.

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont augmenté de 1,74 tonne mardi, marquant leur deuxième jour consécutif d'afflux.

L'argent au comptant a glissé de 1,6 % à 20,78 $ l'once, le platine de 0,9 % à 921,89 $ et le palladium de 0,7 % à 2 299,24 $. (Reportage d'Eileen Soreng à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips)