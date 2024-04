Le prix de l'or a chuté de plus de 1 % lundi, l'apaisement des craintes d'un conflit au Moyen-Orient ayant stimulé l'appétit des investisseurs pour le risque, ce qui a réduit la demande de lingots en tant que valeur refuge.

L'or au comptant était en baisse de 1,2 % à 2 362,09 $ l'once, à partir de 0929 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1,6 % à 2 376,10 $.

Les craintes que les tensions actuelles entre l'Iran et Israël se transforment en une guerre totale s'estompent un peu et ont stoppé le commerce de sécurité qui a soutenu les prix de l'or, a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

Téhéran a minimisé la riposte israélienne à l'attaque d'un drone contre l'Iran, dans ce qui semble être un geste visant à éviter une escalade régionale.

L'or a atteint 2 417,59 dollars l'once lors de la session précédente, se rapprochant du record du 12 avril de 2 431,29 dollars, les investisseurs cherchant à se réfugier dans la valeur refuge du métal, alors que les actions mondiales se sont effondrées.

Cependant, au début de la semaine, les actions ont regagné du terrain et les prix du pétrole, ainsi que les obligations, ont légèrement baissé, ce qui indique un changement par rapport à la position défensive adoptée par les investisseurs avant le week-end.

Le rapport américain sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) attendu vendredi pourrait confirmer les craintes d'une inflation persistante, reportant potentiellement les réductions de taux d'intérêt - une perspective négative pour l'or, a noté M. Evangelista.

Les progrès en matière de réduction de l'inflation ont "stagné" cette année, a déclaré Austan Goolsbee de la Fed, se faisant l'écho d'autres responsables de la Réserve fédérale qui pensent que les taux devront rester élevés plus longtemps pour que les pressions sur les prix soient à nouveau maîtrisées.

En ce qui concerne l'avenir, Citi Research prévoit que l'or et l'argent monteront en flèche au second semestre 2024, atteignant respectivement 2 500 dollars et 30-32 dollars l'once, malgré un possible repli temporaire avant la fin du deuxième trimestre.

L'argent au comptant a chuté de 2,8 % à 27,85 $ l'once, le platine a perdu 0,5 % à 926,85 $ et le palladium a baissé de 1,1 % à 1 015,00 $.