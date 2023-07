Le prix de l'or a baissé vendredi, le dollar ayant atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, après que des données hebdomadaires positives sur l'emploi aux États-Unis ont ravivé l'incertitude quant à savoir si la Réserve fédérale cessera de relever ses taux d'intérêt après l'augmentation prévue la semaine prochaine.

L'or au comptant a glissé de 0,4 % à 1 962,09 $ l'once à 0937 GMT, mais était prévu pour une hausse de 0,4 % cette semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,3 % à 1 964,20 $.

La banque centrale américaine est largement attendue pour augmenter les taux de 25 points de base le 26 juillet, et les attentes que l'augmentation serait la dernière ont poussé l'or à son plus haut depuis environ deux mois jeudi et l'ont mis sur la voie d'une troisième hausse hebdomadaire.

"Si la Fed donne du crédit aux attentes du marché qui ne prévoit pas de nouvelles hausses de taux après ce mois, cela pourrait aider les haussiers à reconquérir la barre des 2 000 dollars", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity.

"Cependant, si la Fed jette de l'eau froide sur l'idée que ses hausses de taux touchent à leur fin, cela pourrait inciter le lingot à se défaire de certains de ses gains récents et à redescendre vers les 1 900 dollars.

L'indice du dollar était à son plus haut niveau depuis le 12 juillet après qu'une baisse inattendue des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ait stimulé les paris selon lesquels la Fed maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Un dollar plus fort nuit à l'or car il rend les lingots plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises, tandis que des taux d'intérêt plus élevés sont négatifs pour l'or car ils renforcent les rendements obligataires, augmentant le coût d'opportunité de la détention de lingots non rémunérés.

L'échec de l'or à briser la résistance à 1 984 dollars devrait être suivi d'une correction profonde ou d'une reprise de la tendance baissière à partir de 2 072,19 dollars, a déclaré l'analyste technique de Reuters, Wang Tao.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a reculé de 0,1% à 24,71 dollars l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 11 mai lors de la dernière séance.

Le platine a augmenté de 0,2% à 955,68 dollars et le palladium a gagné 0,4% à 1 283,10 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; édition de Robert Birsel)