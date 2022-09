L'or recule en raison de la force du dollar et de l'avis favorable de la Fed.

Le prix de l'or a reculé jeudi, alors que les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains et les perspectives mitigées de la croissance économique mondiale ont soutenu le dollar. L'or au comptant était en baisse de 0,3% à 1 653,79 $ l'once, à 0404 GMT, après avoir augmenté d'environ 2% dans son plus grand gain quotidien depuis mars mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 0,5 % à 1 662,40 $. "Le dollar américain fort exerce une pression... Le marché recherche la certitude et la stabilité, ce qui semble être une denrée rare ces derniers temps", a déclaré Michael Langford, directeur de la société de conseil aux entreprises AirGuide. "Nous nous attendons à ce que l'or effectue un rallye de secours vers 1 680 $/oz en l'absence de nouvelles informations ou d'événements sur le marché." Le Dollar Index a progressé de 0,2 %, se rapprochant de son récent sommet de 20 ans, soutenu par une nouvelle pression sur la livre. Les rendements de référence à 10 ans se sont également dirigés vers leur récent pic pluriannuel. L'or est traditionnellement considéré comme une protection contre l'inflation et les troubles économiques, mais ses prix ont chuté de 20 % depuis qu'il a dépassé le niveau clé de 2 000 $ l'once en mars, les hausses rapides des taux américains diminuant l'attrait de ce métal non productif. La hausse des taux incite les investisseurs à se tourner vers le dollar plutôt que vers l'or, avec des sorties continues d'ETF (exchange-traded funds), a déclaré Peter Fung, responsable des transactions chez Wing Fung Precious Metals. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi que sa perspective de base est que la banque centrale américaine augmente les taux de trois quarts de point de pourcentage lors de sa réunion de novembre et d'un demi-point de pourcentage en décembre. L'argent au comptant a baissé de 0,7 % à 18,76 $ l'once, le platine a baissé de 1 % à 855,10 $ et le palladium a perdu 1,24 % à 2 128,51 $. (Reportage d'Eileen Soreng et Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips et Subhranshu Sahu)