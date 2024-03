Le prix de l'or a baissé lundi, alors que le dollar est resté ferme et que les investisseurs se préparent à une série de décisions politiques de la part des principales banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale américaine, cette semaine.

L'or au comptant était en baisse de 0,4% à 2 147,89 dollars l'once, à 0259 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5% à 2 151,30 dollars.

"Cela montre un consensus assez fort sur le fait qu'il pourrait n'y avoir qu'une ou deux réductions cette année", a déclaré Kyle Rodda, un analyste des marchés financiers chez Capital.com.

La Fed est considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,25 %-5,5 % à la fin de sa réunion de deux jours, mercredi. Mais il est possible que la Fed signale une perspective de politique plus élevée pour plus longtemps, étant donné la rigidité de l'inflation à la fois au niveau des consommateurs et des producteurs.

Les opérateurs évaluent actuellement à environ 56 % la probabilité d'une baisse des taux en juin. Des taux d'intérêt plus élevés réduisent l'intérêt de détenir de l'or sans rendement.

La semaine dernière, des données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de manière significative en février et que les prix à la production ont augmenté plus que prévu dans le cadre d'une hausse du coût des biens tels que l'essence et les denrées alimentaires.

"Si la Fed se montre moins optimiste, il y a de fortes chances que le dollar s'affaiblisse et que les rendements baissent, ce qui pourrait alimenter un rallye et donner une impulsion fondamentale pour atteindre les niveaux de 2 200 dollars", a déclaré M. Rodda.

Le dollar s'est maintenu à son plus haut niveau depuis deux semaines face à ses rivaux, ce qui rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Par ailleurs, la Banque du Japon devrait mettre fin à sa politique monétaire ultra-doviste lors de sa réunion de deux jours qui s'achèvera mardi. La Banque d'Angleterre se réunira jeudi et ne devrait pas modifier ses taux.

Le platine a baissé de 0,1 % à 932,45 dollars l'once, le palladium est resté stable à 1 077,25 dollars et l'argent a baissé de 0,6 % à 25,01 dollars. (Reportage de Brijesh Patel et Harshit Verma à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)