Le prix de l'or s'est replié lundi en raison de la fermeté du dollar, tandis que les investisseurs attendent les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et les données économiques pour avoir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 407,29 $ l'once, à 0049 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4% à 2 411,20 dollars.

* Les investisseurs ont parié que l'attaque contre le candidat à la présidence américaine Donald Trump rendait sa victoire plus probable, tout en injectant un nouveau niveau d'incertitude politique sur les marchés.

* Un dollar plus fort rend l'or au prix du billet vert plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée et quelques autres responsables plus tard dans la semaine. Les données attendues cette semaine comprennent les ventes au détail américaines, la production industrielle pour le mois de juin et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

* Les prix à la consommation aux États-Unis ont baissé pour la première fois en quatre ans en juin, ce qui rend plus probable la réduction des taux d'intérêt par la banque centrale américaine en septembre.

* L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

* La demande d'or physique dans les points chauds d'Asie s'est ralentie la semaine dernière, les prix élevés ayant incité les acheteurs à suspendre leurs achats, les négociants en Inde offrant les remises les plus importantes depuis près de trois mois et demi pour séduire les consommateurs.

* L'argent a baissé de 0,5% à 30,62 dollars l'once, le platine a baissé de 0,3% à 995,35 dollars et le palladium a baissé de 1,3% à 956,81 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0200 Investissement urbain en Chine (YTD) YY June

0200 Chine Ventes au détail YY juin

0200 Chine PIB YY T2

0200 Chine Taux de chômage zone urbaine juin

0900 Production industrielle de l'UE MM, YY mai

1000 Total des avoirs de réserve de l'UE Juin

n/a UK Housing Price Rightmove MM, YY July (Reporting by Ashitha Shivaprasad in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)