Le prix de l'or a limité ses gains lundi en raison de la hausse du dollar et des rendements obligataires, après que le lingot ait atteint un nouveau record en raison de l'attente croissante que la Réserve fédérale américaine (Fed) puisse procéder à une première réduction de ses taux d'intérêt en juin.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 236,55 $ l'once à 10:15 a.m. EDT (1415 GMT) après avoir atteint un record historique de 2 265,49 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,8% à 2 256,90 $.

"Le point de vue est que la Fed commencera probablement à réduire les taux de manière significative avant que nous n'atteignions l'objectif de 2 % (inflation) sur la base de ce que nous avons vu sur les données PCE, a déclaré Bart Melek, responsable des stratégies de matières premières chez TD Securities.

Les données de vendredi ont montré que les prix américains se sont modérés en février, ce qui maintient une réduction des taux d'intérêt de la Fed en juin. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les données sur l'inflation de février étaient "plus conformes à ce que nous voulons voir".

L'or a tendance à s'apprécier lorsque les taux d'intérêt sont bas, ce qui réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment actuellement à 63 % les chances que la banque centrale américaine réduise ses taux d'intérêt en juin.

Cependant, le dollar a augmenté de 0,4 % pour atteindre un pic de plus de six semaines face à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont également grimpé. "Les responsables de la Fed préviendront probablement le marché qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'être agressifs en ce qui concerne les réductions. Il n'y a aucune garantie que la banque centrale américaine commence à réduire ses taux, et je pense qu'ils vont le faire savoir clairement, ce qui pourrait provoquer des revirements", a ajouté M. Melek.

Les prix des lingots ont également atteint des sommets dans d'autres devises, notamment l'euro, le yuan, le yen japonais, la roupie indienne et la livre sterling.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 24,84 dollars l'once, le platine a perdu 1,3 % à 896,55 dollars et le palladium a glissé de 1,9 % à 995,37 dollars.