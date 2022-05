L'or remonte de plus de 1,5 % alors que le dollar et les rendements chutent

L'or au comptant a bondi de 1,4 % à 1 841,59 $ l'once à 10 h 34 EDT (1434 GMT), tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,4 % à 1 842,10 $.

Les prix de l'or ont chuté à un plus bas niveau de près de quatre mois plus tôt lundi et sont en hausse d'environ 3 % depuis que le dollar a reculé par rapport aux sommets atteints en 20 ans.

"Le dollar est en baisse et les rendements sont nettement inférieurs et c'est une bonne nouvelle pour l'or", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA.

Rendant le lingot moins cher pour les acheteurs étrangers, le dollar a glissé de 1 %, tandis que les rendements américains sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois semaines. [USD/] [US/]

Bien que le nombre d'Américains inscrits sur les listes de chômeurs soit à son plus bas niveau depuis 1969 début mai, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière.

"L'or attire les flux de valeurs refuges car l'attention s'est portée sur la faiblesse des États-Unis avec la hausse des inscriptions au chômage et tout le discours négatif sur l'inflation. Il y a une bonne dose de pessimisme en ce qui concerne les actions mondiales", a ajouté M. Moya.

Pour ajouter de l'éclat au métal, les principaux indices de Wall Bourse ont ouvert en baisse en raison des inquiétudes concernant l'impact de l'inflation galopante sur l'économie et les bénéfices des entreprises. [.N]

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation. Cependant, le métal a dû lutter contre le dollar en tant que valeur refuge ces derniers temps, étant donné la position politique agressive de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre la flambée des prix.

Les lingots non productifs ont tendance à perdre leur faveur lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Le récent recul du prix de l'or a renforcé son attrait auprès des investisseurs, qui continuent de rechercher la sécurité par rapport aux actifs plus risqués et de se protéger contre l'inflation, a écrit Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index, dans une note.

L'argent au comptant a gagné 1,9 % à 21,81 $ l'once, et le platine était en hausse de 2,2 % à 956,08 $, tandis que le palladium a chuté de 2,4 % à 1 967,79 $.