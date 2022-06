L'or remonte de son plus bas niveau en deux semaines alors que les craintes d'inflation persistent

L'or au comptant a augmenté de 0,6% à 1 847,39 $ l'once à 13h50 ET (1750 GMT), après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 19 mai à 1 827,80 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis en hausse de 0,02 % à 1 848,7 $.

"Les investisseurs cherchent maintenant désespérément d'autres valeurs refuges que les bons du Trésor et c'est pourquoi vous voyez l'or surperformer", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA.

Les prix du pétrole se sont renforcés mercredi après que les dirigeants de l'Union européenne ont accepté une interdiction partielle et progressive du pétrole russe. [O/R]

"L'inflation ne peut pas vraiment baisser si ces coûts énergétiques sont aussi élevés. Je pense donc que le risque d'un resserrement beaucoup plus agressif au niveau mondial pourrait vraiment alimenter le commerce de l'or", a ajouté M. Moya.

Misant également sur son statut de valeur sûre, le Dollar Index a gagné 0,9 %, tandis que les rendements du Trésor américain ont également augmenté. [USD/] [US/]

"Nous observons une certaine couverture des positions courtes sur le marché à terme et une petite chasse aux bonnes affaires sur le marché au comptant après la récente pression de vente", a déclaré Jim Wycoff, analyste principal de Kitco.

Les investisseurs attendent également les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis et les données sur l'inflation de mai pour obtenir des indices sur l'économie et les perspectives de resserrement de la politique de la Réserve fédérale.

Les marchés ont prévu des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de la part de la Fed ce mois-ci et le mois prochain, bien que l'incertitude assombrisse les perspectives au-delà.

Les lingots sont considérés comme une couverture contre l'inflation et une valeur refuge en période d'incertitude politique et économique. Cependant, des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention d'or et stimulent le dollar.

L'argent au comptant a augmenté de 1,5 % à 21,85 $ l'once, après avoir touché plus tôt un plus bas sur deux semaines.

Le platine a augmenté de 3,3 % à 996,50 $, après avoir gagné jusqu'à 4,4 % à 1 006,93 $ plus tôt, en raison des inquiétudes concernant l'offre de l'Afrique du Sud et de la Russie.

Le palladium a augmenté de 0,3 % à 2 005,18 $.