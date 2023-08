Le prix de l'or est remonté de son plus bas niveau depuis cinq mois lundi, après avoir baissé au cours des cinq séances précédentes, alors que les investisseurs se préparent à une réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, cette semaine, pour discuter des perspectives économiques et des taux d'intérêt.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 1 892,88 $ l'once à 0446 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,3 % à 1 921,70 $.

L'or a chuté à son plus bas niveau depuis la mi-mars à 1 883,70 $ la semaine dernière, alors que les données économiques favorables ont augmenté les paris pour des taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs, réduisant la demande pour la marchandise sans rendement.

"L'indice du dollar se maintient au-dessus du niveau de 103, ce qui complique la progression d'actifs tels que l'or", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Les investisseurs se concentreront sur le discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell vendredi, alors que les banquiers centraux du monde entier se réunissent à Jackson Hole pour leur conférence annuelle.

"Il sera intéressant de voir si le président de la Fed, Jerome Powell, reprend le ton hawkish des dernières minutes du FOMC", a ajouté M. Waterer.

La Fed a probablement fini de relever ses taux d'intérêt, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters, et une légère majorité s'attend désormais à ce que la banque centrale attende au moins jusqu'à la fin du mois de mars avant de les abaisser.

La hausse des rendements des obligations du Trésor et des taux des prêts hypothécaires pourrait réduire le soutien de la Fed à de nouvelles augmentations des taux d'intérêt, dont la perspective s'est déjà éloignée en raison de l'affaiblissement de l'inflation.

Dans le même temps, les marchés asiatiques ont trébuché après que la Chine a réduit ses taux d'intérêt débiteurs dans des proportions moindres que celles escomptées par les marchés, poursuivant ainsi la série de mesures de relance décevantes de Pékin.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,3 % vendredi, faisant état de son premier afflux depuis la fin du mois de juillet.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 22,85 dollars l'once et le platine était en hausse de 0,1 % à 910,83 dollars. Le palladium a gagné 0,2 % à 1 258,49 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)