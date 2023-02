L'or reprend un peu de terrain alors que le dollar se détend

L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 1 840,94 $ l'once, à 0333 GMT, après avoir atteint mercredi son plus bas niveau depuis début janvier. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 850,20 $.

La hausse des taux d'intérêt décourage les investissements dans l'or non productif, bien qu'il soit considéré comme une couverture contre la flambée des prix.

"Bien que les récentes publications économiques positives des États-Unis et la fermeté du dollar américain continuent de faire pression sur le statut de valeur refuge de l'or, il y a des chances d'un léger rebond technique, car les prix ont plongé à des plus bas de plusieurs semaines", a déclaré Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services.

Les données de mercredi ont montré que les ventes au détail américaines ont rebondi en janvier après deux baisses mensuelles consécutives, soulignant la résilience continue de l'économie malgré la hausse des coûts d'emprunt.

Les chiffres solides des ventes au détail, ainsi que les données de mardi montrant une inflation américaine obstinément élevée pour le mois dernier, ont renforcé les craintes que la Fed maintienne les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Les données publiées pourraient donner à la Fed la confiance nécessaire pour augmenter davantage les taux, ce qui mettrait la pression sur le lingot à court terme, a déclaré Hareesh de Geojit.

Plusieurs décideurs de la Fed ont signalé cette semaine que de nouvelles hausses étaient nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que le taux cible de la Fed culmine au-dessus de 5,2 % en juillet, alors qu'il se situe actuellement dans une fourchette de 4,50 % à 4,75 %.

Le Dollar Index était en baisse de 0,3 % après avoir atteint mercredi un pic de près de six semaines, rendant l'or à prix vert moins cher pour les acheteurs étrangers. Les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis le 3 janvier [USD/] [US/].

L'argent au comptant a augmenté de 0,7 % à 21,77 $ l'once, le platine a augmenté de 0,6 % à 920,16 $ et le palladium a gagné 1 % à 1 479,16 $.