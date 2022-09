L'or reste calme, les données sur l'inflation américaine étant à l'honneur.

L'or au comptant a maintenu sa position à 1 714,41 $ l'once, à 5 h 24 GMT.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 1 725,00 $.

"Il reste une pression à la baisse persistante du désendettement général sur l'or, mais le chiffre de l'inflation de cette semaine pourrait apporter un certain soulagement", a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

"Une nouvelle indication que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet serait encourageante pour le marché de l'or. La Fed continuera de hausser les prix quoi qu'il arrive, mais le fait qu'il y ait peut-être une fin en vue pourrait suffire à faire remonter l'or après les fortes baisses récentes."

Les données de l'indice des prix à la consommation américain, attendues mardi, devraient montrer que les prix d'août ont augmenté à un rythme de 8,1 % sur l'année, contre une impression de 8,5 % pour juillet. [USCPNY=ECI]

Les responsables de la Fed ont clôturé vendredi leur période de commentaires publics avant la réunion de politique générale de la banque centrale des 20 et 21 septembre, avec de forts appels en faveur d'une autre augmentation surdimensionnée des taux pour lutter contre l'inflation galopante.

Les marchés s'attendent largement à ce que la Fed augmente les taux de 75 points de base ce mois-ci.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs et font grimper le dollar, dont le prix de l'or est fixé.

L'indice du dollar a frôlé son plus bas niveau depuis le 30 août marqué vendredi. [USD/]

Pendant ce temps, les décideurs de la Banque centrale européenne voient un risque accru de devoir relever leur taux d'intérêt directeur à 2 %, ont déclaré des sources à Reuters.

Selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao, l'or au comptant a tendance à briser une résistance à 1 720 $ et à monter vers 1 729 $.

L'argent au comptant a augmenté de 0,7 % à 18,91 $ l'once, après avoir touché son plus haut niveau en plus de deux semaines plus tôt dans la session.

Le platine a chuté de 0,6 % à 875,49 $ et le palladium de 0,5 % à 2 161,17 $.