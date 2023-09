Le prix de l'or semblait prêt vendredi à terminer sa deuxième semaine consécutive de gains, aidé par la diminution des chances de hausses des taux d'intérêt américains cette année après une semaine pleine de données qui se termine avec le rapport sur l'emploi plus tard dans la journée.

L'or au comptant s'est stabilisé à 1 938,92 $ l'once à 0336 GMT, mais était prêt pour un gain hebdomadaire de plus de 1% après que les prix aient atteint des sommets d'un mois mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain se sont négociés autour de 1 965,60 $.

"Les données américaines ont été moins bonnes cette semaine, et les investisseurs attendront de voir si les données du NFP confirment la tendance au ralentissement de l'activité économique", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) est attendu à 12h30 GMT, après que les données de cette semaine aient montré que les ouvertures d'emplois ont atteint leur plus bas niveau depuis 2 ans et demi en juillet et que l'économie s'est développée à un rythme un peu moins rapide que prévu au deuxième trimestre.

"Si nous assistons à une publication du NFP dans la partie basse, les rendements du Trésor poursuivront leur récente descente. La baisse des rendements du Trésor américain a rendu l'or plus attractif, c'est pourquoi nous avons vu l'or sur une trajectoire de reprise à la hausse cette semaine", a déclaré M. Waterer.

Les rendements obligataires américains devaient terminer la semaine en baisse d'environ 3 %, tandis que le dollar était en passe de mettre fin à une série de six semaines de hausse, le ralentissement de l'inflation mensuelle renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

L'or, en tant qu'actif non rémunéré, tend à perdre de son attrait pour les investisseurs lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Ailleurs, l'argent au comptant est resté stable à 24,4284 dollars l'once, tandis que le platine a baissé de 0,2 % à 965,98 dollars. Cependant, les deux métaux sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires.

Le palladium a augmenté de 0,7 % à 1 222,90 $. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Subhranshu Sahu)