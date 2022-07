L'or reste discret en raison de la fermeté du dollar américain et des rendements.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 706,25 $ l'once à 0103 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 705,30 $.

* Le dollar a augmenté de 0,1 % par rapport à ses rivaux, rendant le lingot d'or plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* Les rendements du Trésor américain ont augmenté, les données économiques optimistes publiées la semaine dernière et une période calme de la Réserve fédérale ayant ouvert la voie à la prise de risque. [US/]

* Les attentes d'une hausse des taux de 100 points de base par la Fed lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine se situent à environ 31 %, selon l'outil FedWatch du CME https://bit.ly/3vlvxSL après avoir atteint jusqu'à 80 % la semaine dernière.

* Vendredi, les responsables de la Fed ont signalé qu'ils s'en tiendraient probablement à une augmentation de 75 points de base des taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion politique, bien qu'une récente lecture élevée de l'inflation pourrait encore justifier des augmentations plus importantes que prévu plus tard dans l'année.

* Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent aucun intérêt.

* Les données ont montré que le sentiment des constructeurs de maisons américains a chuté en juillet à son plus bas niveau depuis les premiers mois de la pandémie de coronavirus, alors que l'inflation élevée et les coûts d'emprunt les plus élevés depuis plus d'une décennie ont pratiquement paralysé le trafic des clients.

* SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont diminué de 0,5 % pour atteindre 1 009,06 tonnes lundi, contre 1 014,28 tonnes vendredi. [GOL/ETF]

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 18,66 $ l'once, le platine a glissé de 0,2% à 860,88 $ et le palladium a grimpé de 0,6% à 1 865,83 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 UK Compte des demandeurs d'asile Chng Unem Juin

0600 Royaume-Uni Taux de chômage ILO mai

0900 UE IPCH Final MM, YY Juin

1230 US Housing Starts Number Juin