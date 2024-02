Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau depuis deux mois mercredi, se négociant sous le seuil clé des 2 000 dollars l'once, alors qu'un rapport sur l'inflation américaine plus fort que prévu a incité les traders à réduire les paris sur des réductions de taux plus importantes de la part de la Réserve Fédérale.

L'or au comptant est resté stable à 1 992,21 $ l'once (Oz), à 0429 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 13 décembre mardi. Le lingot a chuté d'environ 1,4% mardi dans sa plus grande baisse quotidienne depuis le 4 décembre.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 005,00 $/Oz.

L'or a été sous pression après que le rapport sur l'inflation américaine ait montré que les prix à la consommation (CPI) ont augmenté plus que prévu en janvier, repoussant la date prévue de la première réduction des taux de la Fed ainsi que le montant des réductions qui ont été vues d'ici la fin de l'année, a déclaré Kelvin Wong, un analyste de marché senior pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Les données de mardi ont montré que l'IPC a augmenté de 3,1 % sur une base annuelle, au-dessus des prévisions d'une augmentation de 2,9 %.

Le prochain niveau de soutien clé pour l'or au comptant est 1 975 $ / oz, car il a coïncidé avec la réunion de décembre du Federal Open Market Committee, qui a annoncé des réductions de taux de trois quarts de point en 2024, alimentant un rallye de l'or, a déclaré Wong.

Les traders ont réduit leurs paris de quatre réductions de taux d'un quart de point pour 2024, en accord avec le "dot plot" de la Fed publié en décembre. La Fed pourrait attendre jusqu'en juin avant de réduire ses taux d'intérêt.

L'indice du dollar américain est resté proche d'un pic de trois mois, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans étaient proches d'un plus haut de 2 mois et demi.

Les investisseurs se concentreront désormais sur les données relatives aux ventes au détail aux États-Unis, attendues jeudi, et sur l'indice des prix à la production, attendu vendredi. Au moins cinq responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

Le platine au comptant est resté stable à 871,90$/Oz, le palladium a baissé de 0,2% à 862,14$, et l'argent a glissé de 0,2% à 22,04$.