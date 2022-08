L'or reste faible alors que de solides données américaines soutiennent les paris agressifs sur la hausse des taux de la Fed.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 772,27 $ l'once, à 0303 GMT, après avoir chuté de 1% lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,1 % à 1 790 $.

"L'or a démarré tranquillement alors que le marché est encore en train de digérer l'implication des rapports sur l'emploi aux États-Unis et dans quelle mesure cela influencera la Fed", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"Je pense que l'envolée de l'emploi salarié non agricole en juillet augmente les chances d'une troisième hausse des taux de 75 points de base en septembre, ce qui devrait être négatif pour l'or."

Les traders considèrent actuellement qu'il y a une probabilité de 73,5 % que la Fed poursuive le rythme des hausses de taux de 75 points de base pour sa prochaine décision politique le 21 septembre afin de dompter l'inflation galopante après l'accélération inattendue de la croissance de l'emploi aux États-Unis en juillet.

L'étonnant rapport sur l'emploi aux États-Unis a repoussé les rumeurs de récession et fait grimper l'indice du dollar à son plus haut niveau depuis le 28 juillet, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. [US/]

Alors que les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont oscillé près de leur plus haut niveau en plus de deux semaines, vendredi. [US/]

La Fed devrait envisager d'autres hausses de taux d'intérêt de 75 points de base lors des prochaines réunions afin de ramener l'inflation à l'objectif de la banque centrale, a déclaré samedi Michelle Bowman, gouverneur de la Fed.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains atténue l'attrait du lingot.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les données relatives à l'inflation américaine prévues mercredi, qui pourraient proposer davantage d'indices sur la voie de la hausse des taux de la Fed.

Entre-temps, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont baissé de 0,12 % pour atteindre 999,16 tonnes vendredi, leur plus bas niveau depuis la mi-janvier.

L'argent au comptant était stable à 19,87 $ l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 929,96 $ et le palladium a légèrement baissé de 0,1 % à 2 123,94 $.