L'or reste faible alors que les prévisions de hausse des taux américains réduisent l'attrait de l'or.

L'or au comptant était stable à 1 931,53 $ l'once à 0858 GMT mais en hausse de 0,4 % sur la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2% à 1 933,80 $.

"D'un côté, nous avons les risques géopolitiques générés par la guerre en Ukraine et la hausse de l'inflation qui proposent un soutien au métal précieux ... de l'autre côté, nous avons la position de plus en plus faucon de la Réserve fédérale", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

"Jusqu'à ce qu'un de ces facteurs prenne nettement le dessus sur l'autre, les prix de l'or devraient rester dans la fourchette actuelle."

Plus tôt dans la journée, le Dollar Index a atteint son plus haut niveau depuis mai 2020, soutenu par le compte-rendu de la réunion de politique générale de mars de la Fed qui a montré que "de nombreux" décideurs étaient prêts à augmenter les taux par paliers d'un demi-point de pourcentage lors des prochaines réunions afin de freiner l'inflation. [USD/]

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau en trois ans. [US/]

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains et du rendement du Trésor, qui augmente le coût d'opportunité de la détention du lingot non productif, tout en stimulant le billet vert dans lequel il est évalué.

Pendant ce temps, la Russie a donné l'évaluation la plus sombre à ce jour de son invasion de l'Ukraine, décrivant la "tragédie" des pertes croissantes de troupes et le coup économique des sanctions occidentales.

"Les forces opposées de l'inflation et de la hausse des taux seront probablement les influences les plus fortes sur l'or au deuxième trimestre", a déclaré le World Gold Council dans un rapport.

"La reprise économique post-COVID et les perturbations du côté de l'offre, qui ont été exacerbées par la guerre Russie-Ukraine, maintiendront probablement l'inflation à un niveau plus élevé pendant plus longtemps."

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 24,66 $ l'once.

Le palladium a augmenté de 1,2 % à 2 260,41 $ l'once et le platine a reculé de 0,1 % à 961,67 $. Les deux métaux étaient prêts à subir une cinquième perte hebdomadaire consécutive.