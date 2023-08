Le prix de l'or s'est raffermi au-dessus de ses plus bas récents mardi, l'actif sans rendement se maintenant malgré les rendements des obligations du Trésor américain qui ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 16 ans, alors que les investisseurs attendent la réunion des banquiers centraux cette semaine pour obtenir des indices sur les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 894,91 $ l'once à 1 h 17 GMT, au-dessus de son plus bas niveau en cinq mois de 1 883,70 $ atteint la semaine dernière. Les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,1% à 1 923,90 $.

* L'or s'est établi lundi à environ 0,3% plus haut, rapportant sa meilleure journée en plus de deux semaines après cinq sessions consécutives de pertes.

* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint des sommets qu'il n'avait plus connus depuis la crise financière de novembre 2007, la résistance de l'économie américaine ayant renforcé l'idée que la Réserve fédérale maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

* Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, seront surveillés lors d'une réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour connaître les perspectives en matière de taux d'intérêt. Des taux plus élevés augmentent les rendements obligataires, ce qui rend les lingots sans rendement moins attrayants.

* Les attentes des travailleurs américains en matière de rémunération ont augmenté en juillet, même si ces mêmes travailleurs prévoient un marché de l'emploi légèrement moins robuste, selon une enquête publiée lundi par la Fed de New York.

* La hausse des rendements obligataires, l'augmentation des prix de l'énergie et l'intensification des inquiétudes concernant l'économie chinoise sont autant de facteurs qui sapent l'appétit des investisseurs pour le risque après des mois de hausse des marchés boursiers.

* Le recul des craintes d'un ralentissement de l'économie américaine et la hausse des rendements obligataires ont progressivement érodé l'attrait des fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l'or, valeur refuge traditionnelle, cette année, en dépit d'une inflation persistante.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand ETF adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,10 % lundi.

* Dans les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 0,2% à 23,30 dollars l'once et le platine a augmenté de 0,1% à 909,72 dollars. Le palladium s'est stabilisé à 1245,53 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1400 Ventes de logements existants en juillet aux États-Unis (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)