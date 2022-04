L'or reste plat alors que le dollar plus fort contrecarre le soutien de la crise ukrainienne

L'or au comptant était faible à 1 929,48 $ l'once à 3 h 18 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,3 % à 1 931,90 $.

"L'or a relativement bien résisté cette semaine, compte tenu de la hausse des rendements américains et du dollar américain. Il se peut que nous assistions à des achats sous-jacents de couverture des risques et de l'inflation qui soutiennent la baisse", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans contre un panier de devises et s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis un mois, soutenu par les remarques bellicistes de plusieurs responsables de la Réserve fédérale qui appellent à une accélération du rythme des hausses de taux d'intérêt pour freiner l'inflation rapide. [USD/]

Un dollar américain plus fort rend l'or moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a touché un sommet de trois ans au cours de la session précédente, augmentant le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement. [US/]

L'or est toutefois soutenu par l'incertitude concernant l'Ukraine, l'inflation rapide et la pandémie COVID-19 toujours persistante, mais la position agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation, la reprise des rendements obligataires, la force du dollar et l'assouplissement des restrictions de la pandémie sur les taux de vaccination plus élevés vont mettre un frein aux prix de l'or, a déclaré Fitch Solutions dans une note datée du 7 avril.

La Russie a donné l'évaluation la plus sombre jusqu'à présent de son invasion de l'Ukraine, décrivant la "tragédie" des pertes croissantes de troupes et le coup économique des sanctions, alors que les Ukrainiens étaient évacués des villes de l'est avant une offensive majeure prévue.

L'argent au comptant a légèrement baissé de 0,1% à 24,54 $ l'once.

Le platine a baissé de 0,2 % à 960,57 $ et le palladium a augmenté de 1,4 % à 2 264,22 $. Les deux métaux étaient prêts à subir une cinquième perte hebdomadaire consécutive.