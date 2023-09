L'or a légèrement augmenté vendredi, bien que les prix soient restés proches d'un plus bas d'une semaine atteint lors de la session précédente, alors que le dollar américain et les rendements du Trésor ont récolté les fruits de la position hawkish de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 923,22 dollars l'once à 0121 GMT, après avoir enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis le 5 septembre jeudi. Les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,2% à 1 943,00 $.

* Le dollar s'est approché d'un pic de six mois sur la perspective de taux américains plus élevés pour longtemps, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint des sommets de 16 ans et que Wall Street s'est effondré dans un vaste mouvement de vente.

* Les banques centrales des plus grandes économies du monde ont fait savoir qu'elles maintiendraient les taux d'intérêt à un niveau aussi élevé que nécessaire pour maîtriser l'inflation, alors même que deux années de resserrement sans précédent de la politique mondiale atteignent leur point culminant.

* Des taux d'intérêt plus élevés découragent l'achat de lingots qui ne rapportent pas d'intérêts et dont le prix est fixé en dollars.

* Les plans de la Fed pour une période prolongée de taux d'intérêt élevés pourraient continuer à peser sur les actions et les obligations dans les mois à venir, bien que certains investisseurs doutent que la banque centrale s'en tienne à ses objectifs.

* Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis sont tombées à leur plus bas niveau en huit mois la semaine dernière, ce qui indique que le marché du travail reste tendu même si la croissance de l'emploi se ralentit.

* La tentative du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, de relancer son programme de dépenses a échoué jeudi, augmentant le risque d'une fermeture du gouvernement dans seulement 10 jours.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,07% pour atteindre 878,83 tonnes jeudi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,3% à 23,44 dollars l'once, le platine a gagné 0,3% à 921,98 dollars et le palladium s'est stabilisé à 1 263,04 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Japan Chain Store Sales YY Aug 0600 UK Retail Sales MM, YY Aug 0600 UK Retail Sales Ex-Fuel MM Aug 0800 EU HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Sept 0830 UK Flash Comp, Mfg, Serv PMIs Sept 1345 US S&P Global Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Sept