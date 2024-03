Le prix de l'or s'est maintenu à un pic de trois mois mardi, soutenu par la baisse des dépenses manufacturières et de construction aux États-Unis, alors que les investisseurs attendent le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les données clés sur l'emploi attendues cette semaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a légèrement baissé de 0,1% à 2 112,39 $ l'once, à 0230 GMT, mais a oscillé près des niveaux de lundi de 211,69 $, son plus haut depuis le 4 décembre. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 2 120,50 dollars.

* Le prix de référence de l'or à Londres a atteint un record historique de 2 098,05 dollars l'once troy lors d'une vente aux enchères l'après-midi, dépassant le précédent record de 2 078,40 dollars établi le 28 décembre, a déclaré la London Bullion Market Association (LBMA).

* Le marché se concentre sur le témoignage de deux jours du président de la Fed Powell devant le Congrès mercredi et jeudi.

* D'autres publications économiques prévues cette semaine qui pourraient faire bouger l'aiguille sur les attentes de réduction des taux américains comprennent les données sur les services de l'Institute for Supply Management (ISM) à 1500 GMT, et l'enquête sur les ouvertures d'emplois et les rotations de la main-d'œuvre (JOLTS) mercredi, et le rapport sur les emplois non agricoles vendredi.

* Les données de la semaine dernière ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en février et que l'inflation s'est progressivement relâchée, tandis que le sentiment des consommateurs est resté faible.

* Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de pression urgente pour que la Fed réduise ses taux étant donné la prospérité de l'économie et du marché de l'emploi, dans des remarques qui ont souligné le risque que l'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale ou qu'elle soit encore plus élevée en raison d'une "exubérance refoulée".

* Les traders considèrent maintenant qu'il y a 65 % de chances que les taux américains soient réduits en juin, selon l'application de probabilité des taux d'intérêt de LSEG.

* La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots sans rendement.

* Le platine a baissé de 0,7% à 890,90 dollars l'once, le palladium a baissé de près de 1% à 951,12 dollars, tandis que l'argent a baissé de 0,9% à 23,68 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS À VENIR (GMT) 0500 Inde HSBC Services PMI Fév 0600 Russie S&P Global Services PMI Fév 0850 France HCOB Services, Composite PMI Fév 0855 Allemagne HCOB Services, Composite PMI Fév 0900 Zone euro HCOB Services, Composite PMI Fév 0930 Royaume-Uni S&P Global Composite PMI Fév 0930 Royaume-Uni Reserve Assets Total Fév 1300 Brésil S&P Global Services, Composite PMI Fév 1445 US S&P Global Services, Composite PMI Fév 1500 US Factory Orders MM Jan 1500 US ISM Non-manufacturing PMI Fév 1700 US Fed's Barr's speaks -- (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)