L'or a légèrement augmenté jeudi mais est resté proche de son plus bas niveau en six mois atteint lors de la dernière session, alors que le dollar et les rendements du Trésor se sont maintenus à des niveaux élevés, les marchés attendant les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 876,89 dollars l'once à 0040 GMT, après avoir perdu 1,4%, sa plus forte baisse quotidienne en deux mois, mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,17% à 1 894,20 dollars.

* Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois face à ses principaux pairs, tandis que les rendements du Trésor ont atteint un nouveau sommet depuis 16 ans, les investisseurs pariant que l'économie américaine surpassera ses concurrents dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

* La hausse des taux augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

* Les commandes de produits manufacturés américains de longue durée ont augmenté en août, une hausse des machines et d'autres produits ayant compensé une baisse des avions civils, et les dépenses d'équipement des entreprises ont semblé reprendre de la vigueur après avoir fléchi au début du troisième trimestre.

* Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a rejeté mercredi un projet de loi de financement provisoire avancé par le Sénat, rapprochant ainsi la quatrième fermeture partielle du gouvernement américain en dix ans, à seulement quatre jours de l'échéance.

* Le marché se concentre maintenant sur le taux de croissance révisé du PIB américain pour le deuxième trimestre et sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage qui seront publiées plus tard dans la journée, avec l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'août, la jauge d'inflation préférée de la Fed, qui sera publiée vendredi.

* L'argent au comptant s'est raffermi de 0,2 % à 22,56 $ l'once, le platine a gagné 0,3 % à 890,01 $ et le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 225,01 $. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Australie Ventes au détail MM Final Août 0900 EU Consumer Confid. Final Sept 1200 Allemagne CPI Prelim YY Sept 1200 Allemagne HICP Prelim YY Sept 1230 PIB US Final Q2 1230 US Initial Jobless Clm Weekly