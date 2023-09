L'or s'est stabilisé jeudi, bien que les prix aient oscillé près d'un plus bas de six mois atteint lors de la session précédente en raison d'un dollar et de rendements du Trésor élevés, les marchés attendant les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 874,39 dollars l'once à 0237 GMT, après avoir perdu 1,4%, sa plus forte baisse quotidienne depuis juillet, mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 891,10 $.

Les données de mercredi ont montré que les commandes de biens manufacturés américains à long terme ont augmenté en août, et les dépenses des entreprises sur l'équipement ont semblé reprendre de l'élan.

"C'est la raison pour laquelle le rendement du Trésor à 10 ans était plus élevé, le dollar a également augmenté, et c'est pourquoi nous avons constaté une pression à la vente pour l'or", a déclaré Hugo Pascal, un négociant en métaux précieux chez InProved.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois par rapport à ses principaux homologues, tandis que les rendements du Trésor ont atteint un nouveau sommet depuis 16 ans, les investisseurs pariant sur le fait que l'économie américaine surpassera ses concurrents dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi qu'il n'était pas encore certain que la banque centrale américaine ait fini de relever ses taux, alors que les preuves de la vigueur de l'économie ne manquent pas.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

Le marché se concentre maintenant sur le taux de croissance révisé du PIB américain pour le deuxième trimestre et sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, qui seront publiés plus tard dans la journée, et sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois d'août, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui sera publié vendredi.

Par ailleurs, le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, a rejeté mercredi un projet de loi de financement provisoire, rapprochant ainsi la quatrième fermeture partielle du gouvernement américain en dix ans.

L'argent au comptant a baissé de 0,3% à 22,46 dollars l'once, et devrait chuter pour la quatrième session consécutive, si les pertes se maintiennent. Le platine a augmenté de 0,1% à 888,08 dollars et le palladium a augmenté de 0,1% à 1 222,30 dollars.