Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en un mois vendredi, en dépit des chiffres de l'inflation américaine plus faibles que prévu pour le mois dernier, le lingot restant sur la bonne voie pour terminer sa pire semaine depuis sept ans, alors que le dollar américain et les rendements obligataires sont restés solides.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 913,95 $ l'once à 0347 GMT, mais s'est négocié près de son plus bas niveau depuis le 7 juillet touché plus tôt dans la journée. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 1 946,20 $.

L'or a gagné jusqu'à 0,8% jeudi après que les données aient montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) américain a augmenté de 3,2% en base annuelle, mais était inférieur à la prévision du sondage Reuters de 3,3%, augmentant les paris que la banque centrale américaine ne relèvera probablement pas les taux d'intérêt à nouveau en 2023.

Les hausses de taux d'intérêt pèsent sur l'or car elles tendent à augmenter les rendements obligataires, ce qui accroît le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

"Une fois la poussière de l'IPC retombée, les marchés ont semblé se rappeler que l'IPC de base à 4,7 % n'est toujours pas excellent - même s'il était plus lent que prévu", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index, ajoutant que le mouvement à la hausse de l'or manquait de conviction.

"Mary Daly, membre de la Fed, a également mis un bémol à l'attitude dovish en déclarant que le maintien ou la hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed n'était pas encore déterminé. Cela a permis au dollar américain de reprendre des forces".

Le prix de l'or a baissé d'environ 1,4 % depuis le début de la semaine, alors que l'indice du dollar américain et les rendements des obligations du Trésor à 10 ans étaient tous deux en passe de connaître leur quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 22,72 dollars l'once et le platine a augmenté de près de 1 % pour atteindre 915,06 dollars. Néanmoins, ces deux métaux sont en passe de connaître leur quatrième perte hebdomadaire consécutive.

Le palladium a fait un bond de 0,9 % pour atteindre 1 298,30 dollars, en vue de sa meilleure semaine depuis la mi-juin. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Subhranshu Sahu)