Le prix de l'or a peu varié mardi, les traders ayant pris soin de prendre position avant les décisions de taux d'intérêt de plusieurs banques centrales et une série de données économiques aux États-Unis.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 019,89 dollars l'once à 0154 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,1% à 2 021,00 $.

* L'indice du dollar américain a été stable pour la journée, et pas très loin d'un sommet de plus d'un mois de 103,69 la semaine dernière.

* Les actions japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 34 ans, espérant que la Banque du Japon n'abandonnera pas de sitôt sa politique ultra-accommodante, tandis que les actions chinoises ont prolongé leur déclin après une session brutale.

* Ailleurs, la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir sa politique monétaire.

* La semaine dernière, les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que la banque centrale américaine avait besoin de davantage de données sur l'inflation avant de pouvoir décider d'une réduction des taux et que la date de référence pour le début des réductions était le troisième trimestre.

* Les responsables de la Fed sont dans l'ombre cette semaine avant la prochaine réunion des 30 et 31 janvier, au cours de laquelle ils devraient maintenir les taux d'intérêt.

* Les traders ont estimé à 134 points de base (pb) les réductions de taux pour cette année, contre 150 pb il y a deux semaines, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* Les investisseurs seront également attentifs au rapport PMI flash américain mercredi, aux estimations anticipées du PIB du quatrième trimestre attendues jeudi et aux données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 22,05 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 893,64 dollars et le palladium a baissé de 0,3% à 933,64 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) -- Japon Décision sur les taux de la BOJ -- 0500 Japon Ventes de chaînes de magasins Déc 1500 Zone euro Confid. des consommateurs Flash Janv. Flash Jan 1500 US Rich Fed Mfg, Svcs Idx Jan 2145 NZ CPI Q4 2200 Australia Judo Bank PMI Flash Jan 2350 Japan Trade Balance Dec (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)