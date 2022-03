L'or reste stable alors que la baisse du dollar contrecarre les attentes de hausse des taux de la Fed

L'or au comptant était stable à 1 917,91 $ l'once à 1015 GMT, après avoir touché mardi son plus bas depuis le 1er mars à 1 906 $. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 923,40 $.

"Les ours de l'or reprennent leur souffle en attendant les orientations politiques très attendues de la Fed", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity.

"Une fois que les marchés de l'or auront pleinement digéré les signaux politiques de la Fed, l'attention pourrait rapidement revenir sur la guerre Russie-Ukraine qui ne cesse d'évoluer", a déclaré Tan, ajoutant que toute escalade de la crise entraînerait de nouvelles hausses du prix de l'or.

La banque centrale américaine devrait annoncer sa première hausse des taux d'intérêt en trois ans pour lutter contre l'inflation galopante.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains et, par conséquent, aux rendements plus élevés des obligations de référence du Trésor américain à 10 ans, qui augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs. [US/]

L'or a bien résisté malgré un sentiment de risque plus large, a déclaré Peter Fertig, analyste de Quantitative Commodity Research. [MKTS/GLOB]

"S'il y a une déception du fait que le marché a attendu plus de hausses de taux que la Fed n'en délivre réellement, cela pourrait être favorable à l'or, et vice-versa", a ajouté M. Fertig.

Le dollar américain a baissé, apportant un certain soutien au lingot à prix vert. [USD/]

Un changement fondamental qui pourrait avoir lieu après la fin de la crise ukrainienne est l'augmentation des achats d'or des banques centrales des pays qui ne sont pas alignés sur l'Occident, car elles cherchent à se diversifier en s'éloignant d'actifs comme l'euro et le dollar, a déclaré Bernard Dahdah, analyste chez Natixis.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mercredi que les pourparlers de paix semblaient plus réalistes, alors que l'invasion russe se poursuit, mais qu'il fallait plus de temps.

L'argent au comptant a reculé de 0,5 % à 24,74 $ l'once, tandis que le platine a augmenté de 2,7 % à 1 012,55 $.

Le palladium a gagné 2 % à 2 471,55 $, s'éloignant du plus bas niveau de plus de deux semaines atteint lundi, dans un contexte de diminution des craintes liées à l'offre.