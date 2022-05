L'or reste stable alors que la stabilité du dollar et la hausse des rendements obligataires américains réduisent l'attrait de l'or.

Les prix de l'or sont restés stables jeudi, la hausse du dollar ayant pesé sur le lingot à prix vert et contrebalancé le soutien apporté par la baisse des rendements du Trésor, les perspectives du métal étant déjà ternies par la position agressive de la Réserve fédérale en matière d'inflation.

Les prix de l'or sont restés stables jeudi, alors que la stabilité du dollar américain et la hausse des rendements du Trésor ont pesé sur le lingot à prix vert, les perspectives du métal étant déjà assombries par la position agressive de la Réserve fédérale en matière d'inflation. L'or au comptant s'est maintenu à 1 816,39 $ l'once à 0242 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement baissé de 0,1 % à 1 813,50 $. Le prix de clôture quotidien de l'or suit effectivement la ligne de tendance projetée depuis le plus bas de mars 2020 (pandémie), et les pics volatils intrajournaliers de part et d'autre de cette ligne de tendance clé ont manqué de conviction pour provoquer un mouvement durable, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché principal de City Index. Ces dernières semaines, le métal jaune a largement semblé suivre les mouvements quotidiens du dollar et des rendements de référence du Trésor américain à 10 ans, les plus hauts de 20 ans du billet vert ayant poussé le prix de l'or à son plus bas niveau depuis plus de trois mois lundi. Un dollar plus fort rend l'or moins attrayant pour les acheteurs détenant d'autres devises. Les performances et les perspectives de l'or ont également été assombries par la position agressive de la politique monétaire de la Fed en matière de hausse des taux, la banque cherchant à contenir l'inflation galopante. La hausse des taux d'intérêt à court terme et des rendements obligataires aux États-Unis augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien. Mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est engagé à ce que la banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt aussi haut que nécessaire pour tuer une flambée de l'inflation qui, selon lui, menace les fondements de l'économie. "Les flux d'ETF (Exchange traded fund) ont atteint un pic le 27 avril et nous avons depuis vu une sortie nette, les investisseurs ayant perdu confiance dans le métal jaune .... Et la déroute des marchés boursiers a simplement ajouté une raison de plus pour certains investisseurs de convertir leur or en liquidités", a déclaré M. Simpson. L'argent au comptant a légèrement augmenté de 0,1 % à 21,41 $ l'once, tandis que le platine a baissé de 0,9 % à 927,37 $ et le palladium de 0,6 % à 2 004,58 $. (Reportage de Bharat Govind Gautam à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips)