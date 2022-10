L'or reste stable alors que le dollar et les rendements augmentent avant les données sur l'emploi aux États-Unis.

Le prix de l'or a peu changé jeudi, avec des gains freinés par une hausse du dollar et des rendements du Trésor américain, tandis que les investisseurs se sont abstenus de faire des paris importants avant les données sur l'emploi aux États-Unis.

L'or au comptant était stable à 1 716 $ l'once, à 9 h 17 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement augmenté de 0,2 % à 1 723,70 $.

Le Dollar Index a augmenté de 0,3 % par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont également augmenté.

"Les marchés sont maintenant dans un état d'esprit attentiste car les investisseurs attendent les données américaines liées au (marché du) travail", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste externe pour Kinesis Money.

"Toute bonne donnée est une mauvaise nouvelle pour le marché en ce moment. Donc, fondamentalement, si les données sont supérieures aux attentes, cela signifierait que la Fed va accélérer avec plus de hausses de taux, ce qui est négatif pour l'or."

Les données du département américain du travail sur les emplois non agricoles pour le mois de septembre, vendredi, suivront un rapport national ADP sur l'emploi meilleur que prévu, mercredi.

L'indice PMI non manufacturier de l'Institute for Supply Management est également ressorti légèrement au-dessus des attentes, ce qui suggère une force sous-jacente de l'économie malgré la hausse des taux d'intérêt.

Les données optimistes et les commentaires hawkish de la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, mercredi, ont refroidi tout espoir d'un pivot politique.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt, car celle-ci augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

"L'or a besoin de voir un ralentissement plus marqué aux États-Unis et des prix plus frais pour qu'une rupture haussière se forme", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA dans une note.

"L'or semble prêt à consolider entre 1 680 et 1 740 dollars jusqu'à ce que nous recevions à la fois le rapport NFP et les dernières lectures de l'inflation."

Ailleurs, l'argent a baissé de 1% à 20,49 $ l'once, le platine a augmenté de 0,3% à 921,57 $ et le palladium a gagné 0,8% à 2 264,54 $. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)