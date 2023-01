L'or reste stable alors que le marché se concentre sur les résultats de la hausse des taux de la Fed.

L'or au comptant a maintenu sa position à 1 926,65 $ l'once, à 0259 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 1 925,50 $.

Les traders ont les yeux rivés sur la réunion de politique générale de la Fed prévue les 31 janvier et 1er février. Le marché s'attend généralement à ce que la banque centrale américaine réduise les hausses de taux à 25 points de base (pb) par rapport aux 50 pb annoncés en décembre. [FEDWATCH]

"Les prix de l'or se consolident actuellement dans une fourchette avant la réunion de la Fed. L'attention sera principalement portée sur le ton que le président de la Fed, Jerome Powell, adoptera dans son discours", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastylive.

L'or, étant un actif non productif, a tendance à bénéficier lorsque les taux d'intérêt sont bas car cela réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

Les données de vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont chuté en décembre, tandis que l'inflation a continué à s'atténuer, ce qui pourrait donner à la Fed une marge de manœuvre pour ralentir encore le rythme de ses hausses de taux.

Avec les préoccupations croissantes concernant la croissance de l'économie américaine, le dollar pourrait augmenter, mais je ne m'attends pas à ce que l'or baisse beaucoup car les rendements seront probablement plus faibles, a ajouté M. Spivak. [USD/] USD/]

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont également des réunions politiques cette semaine.

Les participants au marché ont également gardé un œil sur la situation du COVID en Chine, principal consommateur de lingots. Entre le 20 et le 26 janvier, une semaine qui chevauche six jours de vacances, la Chine a enregistré 6 364 décès liés au COVID, a indiqué samedi le Centre de contrôle et de prévention des maladies.

Dans les autres métaux précieux, l'argent au comptant a gagné 0,4 % à 23,65 $ l'once, le platine a augmenté de 0,2 % à 1 014,53 $ et le palladium a grimpé de 1,2 % à 1 638,45 $.