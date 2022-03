L'or reste stable alors que les inquiétudes concernant l'Ukraine contrecarrent les paris sur les hausses de taux de la Fed.

L'or au comptant a peu changé à 1 923,47 $ l'once à 3 h 11 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1 % à 1 923,40 $.

"Le potentiel de hausse des taux d'intérêt au niveau mondial pèse sur (l'or). Dans le même temps, le désir de valeurs refuges face au conflit géopolitique en Ukraine le soutient", a déclaré Michael McCarthy, responsable de la stratégie chez Tiger Brokers, en Australie.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a appelé la banque centrale à augmenter son taux d'intérêt de référence au jour le jour à 3 % cette année et à agir de manière agressive pour garder l'inflation sous contrôle.

Le marché évalue à 72,2 % la probabilité que la Fed augmente les taux des fed funds de 50 points de base en mai. Les probabilités d'une hausse plus importante sont passées d'un peu plus de 50 % lundi. [FEDWATCH]

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont bondi à de nouveaux sommets depuis mai 2019. [US/]

L'or est sensible à la hausse des taux d'intérêt et des rendements américains, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

L'optimisme autour d'une résolution de l'Ukraine commence à s'estomper et cela a laissé certains traders penser qu'il y a un potentiel pour une rupture à la hausse, a déclaré McCarthy.

L'Occident prévoit d'annoncer de nouvelles sanctions contre le Kremlin dans un contexte d'aggravation de la crise humanitaire, malgré l'avancée des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie.

L'or au comptant pourrait tomber dans une fourchette de 1 891 à 1 903 dollars l'once, car la tendance à la baisse depuis le sommet du 8 mars de 2 069,89 dollars semble s'être poursuivie, selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao. [TECH/C]

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 24,83 $ l'once, le platine a perdu 0,2 % à 1 020,88 $ et le palladium a augmenté de 3,2 % à 2 565,02 $.