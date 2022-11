L'or reste stable alors que les investisseurs cherchent une direction à partir des données sur l'inflation aux États-Unis.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 1 675,29 $ l'once, à 0034 GMT. Le prix du lingot a atteint un sommet de trois semaines lors de la session précédente, soutenu par un dollar américain plus faible.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 677,30 $.

* Le rapport sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis est attendu jeudi. Les traders s'attendent maintenant à une probabilité de 65 % d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed.

* L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

* La Banque centrale européenne ne doit pas cesser de relever les taux d'intérêt tant que l'inflation sous-jacente n'a pas clairement atteint un sommet, mais elle peut ralentir le rythme des hausses lorsque les taux atteignent un niveau qui commence à limiter la croissance, a déclaré le chef de la banque centrale française au Irish Times.

* L'attention est également portée sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui détermineront le contrôle du Congrès et pourraient provoquer des mouvements sur l'ensemble du marché.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 20,80 $. Le platine a augmenté de 0,1 % à 980,09 $ et le palladium a également gagné 0,1 % à 1 898,22 $.

* Les exportations et les importations de la Chine se sont contractées de manière inattendue en octobre, ce qui a renforcé les craintes d'un ralentissement. La tempête parfaite des restrictions COVID-19 dans le pays et les risques de récession mondiale ont réduit la demande et assombri davantage les perspectives d'une économie en difficulté.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0745 France Avoirs de réserve totaux Oct