L'or reste stable alors que les investisseurs évaluent les perspectives de taux d'intérêt

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 1 836,69 $ l'once, à 0046 GMT, après avoir atteint un pic d'une semaine mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,1 % à 1 843,40 $.

* Les données de mercredi ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un quatrième mois consécutif en février, mais il y avait des signes que l'activité de l'usine commençait à se stabiliser, avec une mesure des nouvelles commandes revenant d'un niveau bas de plus de 2 ans et demi.

* Les responsables de la Réserve fédérale américaine étaient divisés mercredi sur la question de savoir si les récentes données d'inflation élevée et un marché de l'emploi toujours chaud nécessiteraient des taux d'intérêt encore plus restrictifs, ou simplement de la patience pour maintenir une politique monétaire stricte pendant une période plus longue.

* Les marchés monétaires s'attendent à ce que le taux cible de la Fed culmine à 5,465 % en septembre.

* Les prix à la consommation allemands, harmonisés pour être comparés à ceux des autres pays de l'Union européenne, ont augmenté plus que prévu en février, indiquant que les pressions sur les coûts ne se relâchent pas et poussant à la hausse les prévisions de hausse des taux de la Banque centrale européenne.

* Les taux d'intérêt élevés réduisent l'attrait de l'or en tant que protection contre l'inflation tout en augmentant le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

* Le Dollar Index a baissé de 0,1%, rendant l'or plus abordable pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint 4 % pour la première fois depuis novembre mercredi. [US/]

* L'argent au comptant est resté inchangé à 20,99 $ l'once, le platine a perdu 0,2 % à 953,51 $ et le palladium a légèrement baissé de 0,2 % à 1 442,96 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

1000 UE IPCH Flash YY Feb

1000 UE IPCH-X F, E, A&T Flash YY, MM Févr.

1000 EU Taux de chômage Jan

1330 US Initial Jobless Clm Weekly