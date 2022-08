L'or reste stable alors que les rendements obligataires baissent ; l'accent est mis sur le rapport sur l'emploi aux États-Unis.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 767,39 $ l'once, à 0239 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4 % à 1 783,90 $.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont baissé par rapport à un sommet de plus d'une semaine, réduisant le coût d'opportunité de la détention d'or ne portant pas d'intérêts. [USD/]

"La plupart des investisseurs sont sur la touche car il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine, donc les gens ne sont pas sûrs de ce qui va se passer", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central.

"En outre, les gens se disent que si les taux d'intérêt augmentent, il est probablement plus judicieux de détenir du dollar que de l'or. Je m'attends donc à ce que les prix de l'or se situent dans une fourchette à court terme."

Limitant la progression de l'or, le dollar a frôlé son plus haut niveau de la semaine après les commentaires bellicistes des responsables de la Fed. [USD/]

Les responsables de la Fed ont signalé cette semaine que la banque centrale reste résolue à faire monter les taux américains à un niveau qui freinera plus significativement l'activité économique et mettra un frein au taux d'inflation le plus élevé depuis les années 1980.

La hausse des taux d'intérêt américains émousse l'attrait de l'or non productif.

Après quelques bonnes lectures économiques cette semaine, l'attention se porte maintenant sur les données de l'emploi américain prévues vendredi qui pourraient proposer plus de clarté sur le resserrement agressif de la Fed pour combattre l'inflation tenace.

Indicateur du sentiment, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, sont tombés mercredi à leur plus bas niveau depuis la mi-janvier, à 1 000,65 tonnes. [GOL/ETF].

Pendant ce temps, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan mercredi, ajoutant que la colère chinoise ne peut empêcher les dirigeants mondiaux de se rendre sur l'île autogérée revendiquée par Pékin.

L'argent au comptant a chuté de 0,4 % à 19,97 $ l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 896 $ et le palladium a reculé de 0,3 % à 2 011,42 $.