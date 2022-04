L'or reste stable avant les données américaines, le dollar plus fort contrant la demande de valeurs refuges.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 937,55 $ l'once, à 4 h 25 GMT, mais était en passe de terminer la semaine en baisse de plus de 1 %. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5 % à 1 944,20 $.

"L'or reste inchangé en Asie, sans aucun signe d'achat refuge en fin de semaine, un autre signe inquiétant, d'autant plus que le dollar américain continue de se reprendre aujourd'hui", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

"L'or reste piégé dans une fourchette de 1 920 à 1 950 dollars, mais son incapacité à se reprendre alors que le dollar américain et les rendements ont chuté cette semaine est préoccupante et les risques sont toujours orientés à la baisse."

Le Dollar Index a progressé par rapport à un plus bas niveau de près d'un mois atteint plus tôt dans la semaine, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont reculé après avoir atteint des sommets de près de trois ans. Des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité de la détention d'or non productif.

Les investisseurs attendaient avec impatience les données sur l'emploi américain de mars, attendues plus tard dans la journée, pour connaître l'inflation des salaires et les indices sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les acheteurs européens de gaz russe avaient jusqu'à vendredi pour commencer à payer en roubles, tandis que les négociations visant à mettre fin à la guerre de cinq semaines devaient reprendre, alors même que l'Ukraine se préparait à de nouvelles attaques dans le sud et l'est.

L'or au comptant pourrait tester un support à 1 924 $ l'once, avec une bonne chance de casser sous ce niveau et de tomber vers 1 898 $, selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao.

L'argent au comptant a légèrement augmenté de 0,2 % à 24,82 $ l'once.

Le platine a augmenté de 0,9 % à 991,67 $, tandis que le palladium a grimpé de 0,9 % à 2 282,94 $. Les deux métaux étaient toutefois en passe de subir une quatrième perte hebdomadaire consécutive.