Les prix de l'or sont restés stables lundi après que les données économiques américaines mitigées de la semaine dernière aient laissé les traders à la recherche de plus d'indices sur le rythme et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, l'accent étant désormais mis sur les chiffres clés de l'inflation attendus plus tard dans la semaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 044,49 dollars l'once, à 0139 GMT, après avoir chuté vendredi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 051,10 dollars l'once.

* Les échanges ont été faibles en Asie, le marché japonais restant fermé pour cause de vacances.

* L'indice du dollar est également resté stable, après avoir connu sa meilleure semaine depuis juillet 2023 vendredi, rendant le lingot plus cher pour les autres détenteurs de devises, tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans se sont maintenus au-dessus de 4 %.

* Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, selon les données officielles, mais des données séparées de l'Institute for Supply Management (ISM) ont indiqué que le secteur des services a considérablement ralenti le mois dernier.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les participants au marché évaluent à 64 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la banque centrale américaine en mars.

* Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont augmenté leur position longue nette de 2 009 contrats à 137 516 au cours de la semaine du 2 janvier, selon des données publiées vendredi.

* Sur le front physique, les achats d'or en Inde, grand consommateur, ont augmenté la semaine dernière, alors que les prix intérieurs ont baissé après avoir atteint des niveaux record.

* Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour obtenir des indications sur le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la Fed.

* L'argent au comptant a peu varié à 23,17 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,3 % à 963,24 dollars et le palladium a gagné 0,3 % à 1 030,28 dollars après une baisse de neuf séances.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Commandes industrielles en Allemagne Nov 1000 Taux de chômage dans la zone euro Nov 2000 Crédit à la consommation aux États-Unis Nov 2330 IPC au Japon Tokyo Déc (Reportage de Harshit Verma à Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)