L'or reste stable, la baisse des rendements obligataires compensant la force du dollar

L'or s'est maintenu jeudi, soutenu par la baisse des rendements du Trésor américain, après que les inquiétudes croissantes concernant l'inflation tenace dans le monde aient permis aux prix de rebondir de leur plus bas niveau en deux semaines lors de la session précédente.

L'or s'est maintenu jeudi, le lingot à prix grec étant pris entre le soutien d'une légère baisse des rendements du Trésor américain et la pression d'un dollar ferme. L'or au comptant était stable à 1 844,57 $ l'once, à 0305 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1 % à 1 846,80 $. L'or se trouve dans une fourchette étroite entre 1 828 $ et 1 864 $ depuis environ une semaine, oscillant autour de 1 850 $ dans l'ensemble, et les prix se consolident maintenant, a déclaré Brian Lan, directeur général de GoldSilver Central, ajoutant que (les échanges dans) cette fourchette pourraient se poursuivre, certains investisseurs restant sur la touche en raison de l'absence de nouvelles majeures. Les investisseurs doivent encore voir comment l'or réagit à la levée des verrouillages à Shanghai ; alors qu'il pourrait y avoir une demande refoulée du côté physique, les institutions détenant de grandes quantités d'or pourraient liquider pour lever des fonds, a déclaré Lan. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont baissé, ce qui a renforcé l'attrait de l'or à rendement zéro. Cependant, le dollar s'est stabilisé après avoir atteint un pic de plus d'une semaine mercredi, rendant le lingot moins attrayant pour les acheteurs étrangers. "Une Fed (Réserve fédérale américaine) hawkish, des taux réels plus élevés et des attentes d'inflation à moyen terme qui restent ancrées ont pesé sur la dynamique du prix de l'or dans un contexte de dollar relativement robuste", a déclaré Citi Research dans une note. L'or est considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude politique et économique. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt américains à court terme augmente le coût d'opportunité de la détention d'or. "Il semble également probable qu'une certaine prime de risque géopolitique se soit érodée à mesure que le marché absorbait le conflit Russie/Ukraine. D'un autre côté, la volatilité élevée des marchés d'actifs, un retour potentiel de l'offre d'or des banques centrales et les couvertures de la 'stagflation' ont probablement renforcé le soutien de 1 800 $", selon l'obligation. L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 21,77 $ l'once, et le platine de 0,7 % à 989,50 $, tandis que le palladium a augmenté de 0,2 % à 2 001,15 $. (Reportage de Bharat Govind Gautam à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips et Uttaresh.V)