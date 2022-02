L'or reste stable, la hausse des rendements américains contrant les offres de havres de sécurité

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 1 898,63 $ l'once, à 1 477 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er juin à 1 913,89 $ l'once mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,3 % à 1 901,90 $.

* Les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont annoncé des plans visant les banques et les élites, tandis que l'Allemagne a interrompu un important projet de gazoduc en provenance de la Russie, qui, selon eux, a rassemblé plus de 150 000 soldats près des frontières de l'Ukraine. Moscou a nié planifier une invasion.

* Les mesures que l'administration de Joe Biden a prises mardi et pourrait prendre prochainement pour punir l'économie russe de son agression en Ukraine ne sont pas destinées à frapper les marchés mondiaux de l'énergie, a déclaré un haut responsable du département d'État américain.

* Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté mardi. [US/]

* Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a été l'une des voix les plus belliqueuses de la Réserve fédérale ces derniers mois, poussant à des hausses de taux de 100 points de base au cours des trois prochaines réunions.

* Des rendements plus élevés et des hausses de taux d'intérêt réduisent l'attrait des lingots en augmentant le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 24,13 $ l'once, le platine est resté stable à 1 075,75 $ et le palladium a augmenté de 0,3 % à 2 353,69 $.