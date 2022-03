L'or reste stable, la hausse du dollar et des rendements compensant les inquiétudes concernant l'Ukraine.

Par Asha Sistla

(Reuters) - L'or s'est maintenu mercredi après avoir atteint un pic de 19 mois lors de la dernière séance, le renforcement du dollar et la hausse des rendements du Trésor s'opposant au soutien de la demande de valeurs refuges liée à la crise ukrainienne.

L'or au comptant était stable à 2 053,99 $ l'once à 3 h 12 GMT, après avoir grimpé à 2 069,89 $ lors de la séance précédente, à un cheveu de son record de 2 072,49 $ atteint en août 2020.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,9% à 2 061,40 dollars.

Mis à part l'interdiction par les États-Unis et le Royaume-Uni des importations de pétrole russe, qui n'a pas un grand impact sur l'or, "il semble qu'il n'y ait pas de nouvelle escalade des tensions entre la Russie et les puissances occidentales", a déclaré Margaret Yang, stratégiste chez DailyFX.

"Les catalyseurs géopolitiques sont les principaux moteurs de l'or, et une fois que le ciel politique sera clair, je prévois que les prix de l'or plongeront rapidement vers les niveaux de 1 800 dollars."

Les rendements du Trésor américain ont bondi alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est prononcé en faveur d'une hausse des taux ce mois-ci, tandis que le dollar s'est maintenu près de son plus haut de lundi en plus d'un an et demi. [US/]

L'or est sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs. La hausse des taux stimule également le dollar, ce qui exerce une pression sur le métal au prix du billet vert.

Le palladium a gagné 3,3 % à 3 284,67 $ l'once, soit une hausse de 38 % depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. La Russie est un important producteur de ce métal, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions.

"Le palladium pourrait évoluer beaucoup plus haut parce que (parmi) toutes les matières premières, c'est la Russie qui en représente le pourcentage le plus élevé", a déclaré Edward Meir, analyste chez ED&F Man Capital Markets.

"Rien que cette semaine, il a dépassé le sommet de l'année dernière. Donc, si c'est le plus haut de l'année dernière avant l'invasion, cela me dit que nous devrions être beaucoup plus haut après l'invasion."

L'argent au comptant était en hausse de 1 % à 26,66 $ l'once, après avoir touché un sommet de près de neuf mois mardi. Le platine a augmenté de 1,2 % à 1 168,02 $.