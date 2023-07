Le prix de l'or est resté stable en début d'après-midi en Asie, les investisseurs restant prudents avant les données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer la trajectoire de la politique de taux de la Réserve Fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 925,89 dollars l'once à 00h47 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 931,30 dollars.

* La Fed devra probablement augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'inflation qui est encore trop élevée, mais la fin de son cycle actuel de resserrement de la politique monétaire se rapproche, ont déclaré plusieurs responsables de la banque centrale américaine lundi.

* Les investisseurs considèrent qu'il y a 94 % de chances que la banque centrale relève ses taux lors de sa réunion de juillet pour les porter dans la fourchette de 5,25 à 5,5 %, et qu'elle les maintienne à ce niveau jusqu'à ce que des réductions de taux puissent être observées jusqu'en 2024, selon l'outil Fedwatch de la CME.

* Des taux plus élevés réduisent l'attrait des lingots, qui ne rapportent pas d'intérêts.

* Cette semaine, l'accent sera mis sur les données de l'IPC américain attendues mercredi, l'IPC de base en juin devant augmenter de 0,3 % d'un mois sur l'autre, selon un sondage Reuters.

* Un nombre croissant de pays rapatrient leurs réserves d'or pour se protéger des sanctions imposées par l'Occident à la Russie, selon une enquête d'Invesco auprès des banques centrales et des fonds souverains publiée lundi.

* Dans les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 23,13 dollars l'once, le platine a gagné 0,4% à 929,95 dollars, tandis que le palladium était en hausse de 0,2% à 1 242,51 dollars.

* Le palladium a chuté d'environ 4,3% lundi et a perdu près de 31% depuis le début de l'année, l'essor rapide des véhicules électriques menaçant de faire chuter la demande pour le métal catalyseur d'automobiles dans un contexte de faiblesse économique plus générale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne HICP Final YY Juin 0600 Royaume-Uni Claimant Count Unem Chng Juin 0600 Royaume-Uni ILO Unemployment Rate May 0600 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change June 0900 Allemagne ZEW Economic Sentiment July 0900 Allemagne ZEW Current Conditions July (Reporting by Seher Dareen in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)