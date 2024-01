Le prix de l'or a peu évolué mercredi, la hausse du dollar américain et des rendements obligataires limitant la hausse du lingot, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'emploi pour évaluer les prochaines étapes de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 042,35 $ l'once, à 02h00 GMT, après avoir atteint un plus bas de deux semaines lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 049,40 dollars l'once.

* L'indice du dollar s'est maintenu près d'un pic de trois semaines atteint lors de la session précédente, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté pour atteindre 3,9255%, ce qui a réduit l'attrait de l'or.

* Le compte-rendu de la réunion de la Fed du 12 au 13 décembre, publié mercredi, a montré que les responsables étaient convaincus que l'inflation était sous contrôle et qu'ils étaient préoccupés par les dommages qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait causer à l'économie.

* Cependant, les minutes ont noté un degré élevé d'incertitude quant aux perspectives de réduction des taux, les décideurs politiques estimant toujours que les taux doivent rester restrictifs pendant un certain temps.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les marchés à terme considèrent qu'il y a 72 % de chances que la Fed commence à réduire ses taux en mars, contre 90 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les données publiées mercredi montrent que l'industrie manufacturière américaine s'est encore contractée en décembre, bien que le rythme du déclin ait ralenti, tandis que les offres d'emploi américaines ont chuté pour le troisième mois consécutif en novembre, ce qui indique un assouplissement des conditions du marché du travail.

* Les investisseurs attendent maintenant les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage prévues à 1330 GMT et le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi pour plus de clarté sur la marge de manœuvre dont dispose la Fed pour abaisser les taux.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 22,92 dollars l'once, tandis que le platine a glissé de 0,4 % à 967,37 dollars. Le palladium a baissé de 0,2% à 1 064,81 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 Eurozone HCOB Svcs Final PMI Dec 0930 UK Composite PMI Final Dec 1315 US ADP employment Dec 1330 US Initial Jobless Clm w/e Dec. 30 1445 US S&P Comp, Svcs PMI Dec (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Mrigank Dhaniwala)