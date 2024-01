Le prix de l'or est resté stable mercredi, les investisseurs attendant avec impatience le compte-rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale qui doit avoir lieu plus tard dans la journée pour plus de clarté sur ses prochaines actions, tandis qu'un dollar plus fort a maintenu les gains de l'or en échec.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 061,49 $ l'once, à 0132 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 069,90 dollars l'once.

* L'indice du dollar est resté proche d'un pic de plus d'une semaine atteint lors de la session précédente, aidé par un bond des rendements du Trésor. Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Le compte-rendu de la réunion de décembre de la banque centrale américaine sera publié à 19h00 GMT.

* Les traders ont doublé les paris sur les réductions des taux d'intérêt en 2024, encouragés par le ralentissement de l'inflation et une inclinaison dovish de la Fed lors de sa réunion de politique générale de décembre.

* Les marchés à terme considèrent qu'il y a 70 % de chances que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 20 mars, selon l'outil FedWatch du CME.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les investisseurs attendent avec impatience une série de données économiques américaines cette semaine, y compris le rapport sur les emplois non agricoles vendredi, qui pourrait influencer la décision de la Fed de commencer à réduire ses taux en mars, comme le prévoient les marchés.

* Les investisseurs surveillent également de près les tensions au Moyen-Orient après qu'Israël a tué le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, lors d'une attaque de drone dans la capitale libanaise, Beyrouth, mardi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,06% à 878,54 tonnes mardi, contre 879,11 tonnes vendredi.

* L'argent au comptant a gagné 0,1% à 23,66 dollars l'once, tandis que le platine a peu changé à 981,27 dollars. Le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 084,40 dollars. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)