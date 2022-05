L'or retrouve un peu de lustre alors que le dollar atteint son plus bas niveau sur un mois

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 1 853,70 $ l'once à 14h20 ET (1820 GMT). Les prix ont augmenté de plus de 1% et ont atteint leur plus haut niveau depuis le 9 mai à 1 865,29 $ plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis en hausse de 0,3 % à 1 847,8 $.

"Il y a un fort rebond correctif de l'or alors que le dollar américain connaît une forte baisse", a déclaré Jim Wycoff, analyste principal de Kitco.

Le dollar est tombé à son plus bas niveau en un mois, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/] [US/]

"L'appétit pour le risque des négociants et des investisseurs reste bien moins que robuste, ce qui suscite une certaine demande de valeur refuge pour l'or. Les investisseurs commencent à se rendre compte que l'inflation va être problématique pendant plus longtemps qu'une simple période transitoire."

Diminuant l'attrait de l'or, les rendements du Trésor américain ont augmenté dans la journée.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, il est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

"Bien que la hausse d'aujourd'hui soit accueillie favorablement par les détenteurs d'or, la progression du métal précieux sera probablement limitée par le fait que les banques centrales d'Amérique et d'Europe ont décidé de relever leurs taux d'intérêt au cours des prochains mois", a déclaré Rupert Rowling, analyste de marché chez Kinesis Money, dans une note.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi que la réaction rapide des marchés financiers au resserrement de la politique monétaire propose l'espoir que d'autres parties de l'économie puissent s'ajuster plus rapidement également.

L'argent au comptant a gagné 0,2 % à 21,79 $ l'once, le platine a augmenté de 0,1 % à 956,76 $ et le palladium de 1,3 % à 1 988,44 $.

La société russe Nornickel, le plus grand producteur de palladium au monde, prévoit que le déficit du marché mondial du palladium sera de 100 000 onces troy en 2022, revoyant à la baisse ses estimations par rapport à ses prévisions de février.